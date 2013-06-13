Українці одержуватимуть повістки до суду через SMS

З 17 червня українські суди розсилатимуть учасникам процесу SMS-повістки.

Як пише газета «Вести», послугу буде впроваджено поки що тільки у вигляді експерименту і не у всіх містах. Випробують SMS-повістки суди Полтавської, Дніпропетровської, Закарпатської областей і Києва.

Водночас мобільну повістку одержать лише ті учасники судового процесу, які дали добро на це і залишили заявку на mail.gov.ua або оформили безпосередньо в суді.

Також таке повідомлення потрібно буде роздрукувати і його залучать до матеріалів справи. Зараз же до суду запрошують через пошту - це довше і дорожче, відзначає видання.

Крім того, до кінця цього року всі суди без винятку підключать до системи відеоконференцзв`язку. На думку суддів, такі заходи скоротять розгляд справ і полегшать їм роботу.

„Повідомлення на мобільному одержать миттєво, а листи з повідомленням можуть тижнями йти до відповідача чи свідка. Вони могли повертатися знову до нас, якщо адресата пошта не могла знайти» - сказав суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Олег Ткачук.

Він також висловив надію, що така практика приживеться.

«А що стосується відеоконференцзв`язку, то це ще й на користь самих підозрюваних. Адже були випадки, коли на переправлення людини з ізолятора до залу суду в іншому місті йшли, з різних причин, місяці. Відповідно, справа затягувалася, у результаті з`ясовувалося, що підозрюваний невинний. А йому ніхто не поверне ті місяці або навіть роки, які він провів під вартою», - наголосив суддя.

За його словами, на суд в онлайн-режимі підозрюваний має дати згоду. Він же зможе вибрати, де бути адвокату - з ним, по той бік екрану чи в залі суду.