МВС: до кінця місяця справу щодо подій 18 травня направлять до суду

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко сподівається, що до кінця цього місяця кримінальне провадження у зв’язку із сутичками, які відбулися у центрі Києва 18 травня і під час яких постраждали двоє журналістів, буде завершено і направлено до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Захарченко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

“Я думаю, що небагато ще необхідно часу. Щоб прокуратура дала згоду, щоб це кримінальне провадження було направлено до суду”, - сказав Захарченко.

На уточнююче запитання, чи станеться це до кінця місяця, міністр відповів: “Я думаю, що так”.

Продовжуючи тему, міністр зазначив, що на сьогоднішній день “десь 90 з лишнім відсотків встановлено всіх учасників тих подій, ми отримуємо додаткову інформацію (спасибі журналістам). Всі відеофайли аналізуються, встановлено повністю картина подій, встановлені особи, які почали першими активні дії, і особи, які потім відповіли такими ж активними діями”.

При цьому міністр запевнив, що розслідування буде проведено об’єктивно, і всі, хто брав участь у бійці в центрі Києва, будуть притягнуті до відповідальності.

За словами міністра, ця справа, хід її розслідування заслуховувалися у Генеральній прокуратурі за присутності генпрокурора, міністра МВС, голови Служби безпеки України.

“У нас були деякі питання до слідства. Я думаю, що питання, які ми ставили, з нашої точки зору не з’ясовані обставини, вони будуть уточнені і з’ясовані”, - сказав Захарченко.