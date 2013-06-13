У Лаврі прочанка спробувала накласти на себе руки
16:15, 13 червня 2013Кримінал
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Жінка в лікарні
Прочанка Свято-Успенської Почаївської лаври випала з вікна 4-го поверху будинку для прибулих.
"Жінка впала на м'який газон, що і врятувало їй життя. Номер, де проживала прочанка, був зачинений зсередини, тому довелося розбирати дверний механізм, щоб потрапити до кімнати. Судячи з усього, це була спроба самогубства", - сказав начальник Почаївського відділу внутрішніх справ Роман Стрижак.
В Кременецькій лікарні, куди постраждалу доставили зі струсом головного мозку та травмами грудної клітки, стан здоров'я жінки лікарі не коментують.
Відомо, що до постраждалої вже їдуть її родичі з Полтавщини.
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