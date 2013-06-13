У Дніпропетровську вилучено великий арсенал вогнепальної зброї

16:44, 13 червня 2013
Кримінал
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Збутом займалися місцеві жителі

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітниками Департаменту  карного розшуку МВС України спільно з розшуківцями Дніпропетровщини викрито чотирьох місцевих мешканців, які займалися зберіганням та збутом вогнепальної зброї.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 11 та 12 червня поточного року при проведенні санкціонованих обшуків у них було вилучено великий арсенал вогнепальної зброї: 11 пістолетів марки «ТТ», «ПМ» та револьвер, біля 3,5 тис. патронів різного калібру, 5 мисливських рушниць, 5 ножів, 2 штики для гвинтівок, обріз мисливської рушниці, велика кількість частин зброї, обладнання для виготовлення та ремонту.

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС в області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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