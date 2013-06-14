На мітингу опозиції в Миколаєві журналіста не пустили до трибуни

У Миколаєві під час проведення мітингу «Вставай, Україно!» невідомий заблокував редактору Кіровоградської обласної державної телерадіокампанії прохід до трибуни, де знаходились організатори акції.

Із відповідною заявою журналіст звернувся до чергової частини центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області близько 22:00.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Миколаївській області, за словами працівника ЗМІ, він планував задати питання лідерам опозиційних партій, але це стало неможливим внаслідок дій громадян, які знаходились в оточенні біля трибуни.

До співробітників міліції, які охороняли громадський порядок під час проведення акції, редактор ОДТРК не звертався.

Заява працівника ЗМІ зареєстрована до єдиного реєстру, попередня кваліфікація злочину – ст. 356 КК України (самоправство).

Правоохоронці проводять перевірку.

Як повідомили УНІАН очевидці, журналіст намагався поставити запитання лідеру ВО "Свобода" О.Тягнибоку.