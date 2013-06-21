У Житомирі патрульні затримали хлопця з набором різних наркотиків.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, 19 червня близько 23.00 інспектори батальйону патрульної служби під час охорони громадського порядку звернули увагу на підозрілого молодого чоловіка. Хлопець повільно йшов від центра Житомира і привернув увагу міліціонерів непевною ходою та натягнутим на голову капюшоном. Під час поверхневого огляду, у кишенях його штанів було знайдено наркосировину - суху подрібнену зелену масу рослинного походження.

Згідно з повідомленням, слідчі Богунського райвідділу УМВС області, які прибули за викликом патруля, у присутності понятих, знайшли в рюкзаку хлопця 9 поліетиленових пакетиків, заповнених порошкоподібною речовиною світло рожевого кольору - ймовірно амфетаміном, медичний шприц, частково заповнений рідиною коричневого кольору, схожою на опій, паперові серветки з плямами речовини рожевого кольору та сильнодіючі медичні препарати у таблетках і ампулах. Серед речей також були дві аптечні ваги, призначені для зважування малих доз препаратів, та інші специфічні речі.

Наразі все вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Житомирській області. Експерти встановлять точну вартість вилученого.

”Загалом у хлопця вилучено близько двох десятків наркотичних доз, однак точно скажуть експерти, вони ж визначать після експертизи вагу та вартість цих наркотиків”, - зазначила Ващенко.

Як повідомив УНІАН начальник Богунського райвідділу УМВС України в Житомирській області Олег Марковський, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває перевірка.