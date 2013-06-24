На Одещині затримано журналіста

На сторінках окремих Інтернет-видань було оприлюднене інформаційне повідомлення про неправомірне затримання працівниками Котовського МВ ГУМВС України в Одеській області журналіста газети «Котовська реклама». В повідомленнях також йдеться про можливе катування затриманого під час його знаходження в ізоляторі тимчасового тримання. При цьому автори наголошують на тому, що причиною таких дій правоохоронних органів стала громадська діяльність вказаної особи, - інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

У повідомленні наголошується на тому, що «затриманий неодноразово попадав у поле зору правоохоронців».

«У квітні поточного року за побиття колишньої дружини проти нього порушено кримінальне провадження за ознаками ст. 125 КК України «Умисне легке тілесне ушкодження». Наприкінці травня, під час розгляду у судовому засіданні адміністративного протоколу, складеного у відношенні затриманого за ст. 173-2 КоАП України, суддя прийняв рішення про застосування до нього адміністративного арешту. Проте, чоловік покинув залу судових засідань до прибуття наряду міліції і до останнього часу переховувався від правоохоронних органів», - інформує УЗГ.

21 червня 2013 року, о 10.15, до Котовського міськвідділу зателефонувала колишня дружина затриманого та повідомила, що чоловік ходить по двору її домоволодіння з незнайомими людьми, тримаючи в руках молоток. Працівники міліції одразу прибули за викликом. На місці пригоди вже знаходились представники приватної охоронної структури, з якими жінках уклала договір на охорону, а згодом прибула карета «Швидкої допомоги». Заявниця повідомила, що колишній чоловік через отвір між дверима і дверною коробкою напустив до оселі газ із різким запахом, внаслідок чого їй стало зле. Правоохоронці запросили затриманого проїхати до міськвідділу міліції для з’ясування обставин даної події, а також для виконання рішення суду про адміністративний арешт.

На законну вимогу правоохоронців затриманий став чинити опір, в результаті чого правоохоронці були змушені застосувати до нього спеціальні засоби – наручники.

«Під час знаходження в ізоляторі тимчасового тримання затриманий пошкодив трубу водопостачання, вирвав електричну розетку, залив водою електричну лампочку, постільну білизну і стіни камери. Всі дії заарештованого зафіксовані камерами внутрішнього відеоспостреження, що унеможливлює підтасовку фактів як із сторони правоохоронних органів, так і зі сторони затриманого», - повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Наразі за фактом умисного заподіяння працівникові міліції легких тілесних ушкоджень під час виконання цим працівником службових обов’язків порушено кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.