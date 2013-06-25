6-річна дівчинка випала з балкону сьомого поверху

24 червня близько 20:10 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що по проспекту Добровольського в Одесі з балкону сьомого поверху випала неповнолітня.

Як повідомили у прес-службі Одеського міського управління міліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Суворовського районного відділу міліції для встановлення причини падіння дитини.

На даний момент правоохоронці з'ясували, що 6-річна дівчинка знаходилася на балконі зі своєю матір'ю, яка за попередніми даними перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці події встановлюються.

Дитина госпіталізована з численними забоями та закритою черепно-мозковою травмою у дитячу обласну лікарню.