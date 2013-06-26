На Буковині затримали торговця людьми

Співробітники карного розшуку Герцаївського райвідділу міліції Чернівецької області затримати 42-річного іноземця, який з червня 2011 року розшукувався Італійськими правоохоронними органами за контрабанду та торгівлю людьми.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС у Чернівецькій області, наразі затриманий перебуває під вартою, стосовно нього вирішується питання про екстрадицію.

Встановлено, що затриманий причетний до ряду злочинів на території Італії.