П’яний чоловік після сварки з дружиною підпалив себе

У Львівській області п’яний 61-річний чоловік після сварки з дружиною вчинити акт суїциду. Інцидент стався 21 червня в одному зі сіл Яворівського району.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, чоловік після сварки з дружиною пішов у гараж, взяв каністру з дизельним пальним, облився і підпалив себе.

Чоловік перебуває у лікарні. У нього 70% термічних опіків тіла. Правоохоронці за вказаним фактом проводять розслідування.

