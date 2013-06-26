У Чернівцях поблизу пляжу знайшли труп держвиконавця

У Чернівцях поблизу міського пляжу виявили труп державного виконавця з ознаками насильницької смерті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернівецької області, 24 червня до правоохоронців Шевченківського району Чернівці від жительки Сторожинця Чернівецької області надійшло повідомлення про те, що 20 червня з роботи додому не повернувся її чоловік, який працює державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції. Вказане повідомлення одразу ж було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 25 червня працівники Шевченківського райвідділу міліції у лісопосадці поруч із вул. Донбасівською у Чернівцях (неподалік від центрального пляжу) був виявлений труп 30-річного держвиконавця з ознаками насильницької смерті.

Чоловіку було нанесено близько 15 ножових поранень.

Труп направлено для проведення судово-медичної експертизи. Хід розслідування даного кримінального провадження взято на контроль прокуратурою області.