Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко відзначає скорочення кількості наркоспоживачів, які перебувають на обліку у Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грищенко сказав під час виступу на міжнародній конференції “Наркополітика у Східній Європі у контексті корупції”.

“Стала помітною тенденція скорочення кількості наркоспоживачів, що перебувають на обліках органів Міністерства внутрішніх справ та закладів Міністерства охорони здоров’я України”, - сказав Грищенко.

За його словами, також спостерігається незначне зниження темпів поширення ВІЛ/СНІДу серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

Як зауважив Грищенко, зміцнилося міжнародне співробітництво українських правоохоронців з колегами щодо виявлення і перекриття каналів наркотрафіку, зросли обсяги вилучень наркотиків, що надходять в Україну контрабандним шляхом.

Крім того, здійснюються заходи, спрямовані на зменшення шкоди від вживання наркотиків, у тому числі із залученням європейського досвіду замісної підтримувальної терапії.

Також Грищенко повідомив, що нещодавно було значно спрощено процедури використання медиками наркотичних лікарських препаратів, полегшено доступ амбулаторних хворих до знеболювальних, особливо у сільській місцевості, де лікувальні установи та аптеки віддалені від пацієнта.