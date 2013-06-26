Представник канадського інвестора заявляє про тиск з боку СБУ

Громадянин Канади Олег Чор, який є представником канадського інвестора, що заснував в Україні міжнародну охоронну агенцію ”Груп 1”, заявляє про неправомірні дії й тиск з боку СБУ під приводом розслідування кримінального провадження за начебто ввезення на територію нашої держави приладів негласного зняття інформації.

Про це Чор повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 26 квітня співробітники СБУ одночасно з’явилися з постановою на обшук до його квартири, квартири його цивільної дружини і до офісу агенції ”Груп 1”.

При цьому, як зазначив Чор, з’ясувалося, що він проходить у справі як свідок. Крім того, під час обшуків будь-яких незаконних предметів виявлено не було. Натомість із помешкань вилучили особисті речі, у тому числі гроші в сумі понад 313 тис. грн.

Пізніше було заявлено, що кошти вилучено для з’ясування на предмет можливої підробки.

Водночас, як дізналися згодом Чор і його дружина, вилучені кошти не були описані, на них не було накладено арешт. Тобто, як припустив власник грошей, не виключено, що через певний час вони могли ”загубитися”.

Більше того, заявив Чор, під час спілкування із слідчим СБУ того цікавила інформація, яка становить комерційну таємницю компанії, а саме - її клієнтська база, умови співпраці з партнерами.

Отже, зауважив Чор, є усі підстави вважати, що це є звичайним комерційним шпигунством ”на замовлення”. ”Але ”замовлення” яке: конкурентів чи це реалізація державної політики зі знищення компаній з іноземними інвестиціями у конкретній галузі?” - поставив риторичне запитання Чор.

Він також розповів, що після звернення до прокуратури Дарницького району Києва, відкриття нею кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень з боку працівників СБУ та поставлення їх до відома, що їхні дії стануть відомі громадськості через ЗМІ, слідчий СБУ 20 червня особисто зателефонував і запросив забрати гроші. Але водночас посадовець відверто натякнув, що працювати в Україні Чору не дадуть, а також йому було сказано, що впродовж двох тижнів агенція з канадськими інвестиціями буде позбавлена ліцензії на право займатися своєю діяльністю.

За словами Чора, враховуючи перебіг подій, він звернувся по допомогу і дипломатичне реагування до Посольства Канади в Україні.

Агентство звернулося до Управління СБУ в Києві та Київській області, де УНІАН пообіцяли надати коментар найближчим часом.