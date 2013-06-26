У Криму розбився співак і вчитель Злати Огневич

У Судаку в Криму загинув в аварії вчитель Злати Огневич з вокалу Юрій Фіцко. Співак розбився на мотоциклі.

Як повідомили УНІАН у Кримському управлінні ДАІ, 56-річний водій мотоцикла ”Ямаха”, рухаючись у напрямі села Грушівка, при повороті виїхав на стрічну смугу і врізався в автомобіль ВАЗ, після чого потрапив до лікарні з тяжкими травмами. Пізніше стало відомо, що постраждалий помер у лікарні.

Судацький журналіст Олексій Рогожин написав на своїй сторінці в соціальній мережі ”Фейсбук” : ”Загинув золотий голос Судака, можна сказати, перший вчитель Злати Огневич Юрій Васильович Фіцко... На мотоциклі розбився вчора... Сьогодні помер... Не віриться”, -

Раніше Огневич заявляла, що Фіцко готував її до пісенних конкурсів і виховував музичний смак.

Як повідомляв УНІАН, кримчанка Злата Огневич (справжнє ім`я - Інна Бордюг) з піснею Gravity (”Тяжіння”) представляла Україну на ”Євробаченні-2013”, яке проходило в Мальме (Швеція). Огневич стала третьою. Перше місце посіла співачка з Данії Еммелі де Форест, на другому - Фарід Мамедов з Азербайджану. Парламент Криму присвоїв Огневич почесне звання ”Заслужений артист Автономної Республіки Крим”.