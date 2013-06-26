Янукович схвалив ратифікацію Договору між Україною та ОАЕ
Про видачу правопорушників
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 червня ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників».
За дане рішення проголосували 323 із 393 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Договір між Україною та ОАЕ про видачу правопорушників було підписано 26 листопада 2012 року в місті Абу-Дабі.
Договором передбачено створити правові підстави для застосування спільних дій щодо видачі осіб, які ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись на території іншої договірної сторони.
Відповідно до статті 1 договору, Сторони зобов`язуються видавати одна одній осіб, які знаходяться на їх територіях і які обвинувачуються або засуджені за скоєння злочинів, для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку.
У договорі визначено випадки, за яких здійснюється видача, та обставини, за яких у видачі може бути відмовлено. Також виписані вимоги до форми та змісту запиту про видачу.
Відповідно до статті 6 договору, компетентні органи Договірних сторін контактують через свої центральні органи дипломатичними каналами. В Україні центральними органами є Генеральна прокуратура (щодо запитів органів досудового слідства) і Міністерство юстиції (щодо запитів судів).
Відповідно до статті 12 договору, період тримання під вартою на території запитуваної сторони зараховується до строку покарання, призначеного у запитуючій Стороні особі, видача якої запитується.
В договорі також встановлені умови щодо транзитного перевезення особи, яка підлягає видачі третій державі. Також визначено порядок покриття витрат, які виникли у зв`язку з виконанням запиту про видачу.