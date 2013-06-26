Янукович схвалив ратифікацію Договору між Україною та ОАЕ

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 червня ухвалила Закон «Про ратифікацію Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників».

За дане рішення проголосували 323 із 393 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Договір між Україною та ОАЕ про видачу правопорушників було підписано 26 листопада 2012 року в місті Абу-Дабі.

Договором передбачено створити правові підстави для застосування спільних дій щодо видачі осіб, які ухиляються від кримінальної відповідальності, переховуючись на території іншої договірної сторони.

Відповідно до статті 1 договору, Сторони зобов`язуються видавати одна одній осіб, які знаходяться на їх територіях і які обвинувачуються або засуджені за скоєння злочинів, для притягнення до кримінальної відповідальності або приведення до виконання вироку.

У договорі визначено випадки, за яких здійснюється видача, та обставини, за яких у видачі може бути відмовлено. Також виписані вимоги до форми та змісту запиту про видачу.

Відповідно до статті 6 договору, компетентні органи Договірних сторін контактують через свої центральні органи дипломатичними каналами. В Україні центральними органами є Генеральна прокуратура (щодо запитів органів досудового слідства) і Міністерство юстиції (щодо запитів судів).

Відповідно до статті 12 договору, період тримання під вартою на території запитуваної сторони зараховується до строку покарання, призначеного у запитуючій Стороні особі, видача якої запитується.

В договорі також встановлені умови щодо транзитного перевезення особи, яка підлягає видачі третій державі. Також визначено порядок покриття витрат, які виникли у зв`язку з виконанням запиту про видачу.