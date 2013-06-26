На Тернопільщині група злодіїв на ходу викрадала вантажі з фур

На Тернопільщині затримали групу злодіїв, які вночі на ходу викрадали вантажі з фур.

Як повідомили УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, приводом для пошуку злодіїв стали заяви водіїв, а також підприємств про крадіжки товару з великогабаритних вантажних автомобілів.

Минулого тижня за підозрою у скоєнні злочинів було затримано трьох жителів Дубно Рівненської області. Встановлено, що для крадіжок вони спеціально переобладнали свій автомобіль, вирізали у його даху люк і викинули переднє пасажирське сидіння, щоб звідти через капот можна було проникати в вантажівки, які їхали попереду.

Загалом до складу групи входили батько, син та кум сімейства. Батько майстерно керував автомобілем, тримаючи дистанцію з такою точністю, щоб син зміг з капота легковика вчепитися до кузова вантажівки, кум допомагав парубкові забиратися до вантажного відділення, отримував від нього і перекидав у салон товар.

Наймолодший із злодіїв – 21-річний юнак переходив з автомобіля яким керував батько, до вантажівки, розрізав тенти чи розбивав замки, проникав до вантажного відділення, з’ясовував, який товар везуть у фурі, і якщо крам підходив, передавав його спільникам.

Як встановили правоохоронці, у юнака уже є кримінальне минуле, ще неповнолітнім він потрапив за грати за вчинення крадіжок та грабежів, де відбув чотирирічний термін ув’язнення.

Загалом група діяла півроку. Доведено, що вони здійснили мінімум шість крадіжок з фур. Хоча правоохоронці не виключають, що насправді таких крадіжок було значно більше.

Як з’ясували слідчі, іноді вилазки злодіїв завершувалися безрезультатно, оскільки після проникнення в середину фури виявлялося, що в ній перевозиться великогабаритний товар – арматура, цемент тощо.

Серед вкрадених чоловіками товарів – засоби захисту рослин, продукти дитячого харчування, молочні вироби, побутова хімія, засоби гігієни. Товару вони привласнювали на суми від 40 до 140 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.