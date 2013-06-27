Засуджений за вбивство дружини після звільнення вбив нову дружину

На Житомирщині засуджений за вбивство дружини чоловік після виходу на свободу задушив свою нову дружину.

Як повідомили УНІАН в МВС України у Житомирській області, зловмисника затримали на початку цього тижня.

Затриманий житель Вінничини через ревнощі задушив свою дружину, сховав тіло в сараї, а сам ховався на чужих квартирах.

До міліції звернулися батьки вбитої жинки, коли вона перестала відповідати на їхні дзвінки. Подружжя нібито поїхало в Київ на заробітки.

Під час розслідування правоохоронці вийшли на слід зниклого чоловіка в Житомирській області, який міняв адреси і переховувався.

Звільнившись торік з місць позбавлення волі за вбивство своєї попередньої дружини, він знову скоїв аналогічний злочин.

Під тиском доказів зловмисник зізнався, що задушив жінку через ревнощі, а тіло сховав у сараї на території нежилого будинку, закидавши сміттям.

За фактом умисного вбивства згідно ст.115 Кримінального кодексу України наразі відкрито кримінальне провадження.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.