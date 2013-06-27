Засуджений за вбивство дружини після звільнення вбив нову дружину
Вбивцю затримали на Житомирщині
На Житомирщині засуджений за вбивство дружини чоловік після виходу на свободу задушив свою нову дружину.
Як повідомили УНІАН в МВС України у Житомирській області, зловмисника затримали на початку цього тижня.
Затриманий житель Вінничини через ревнощі задушив свою дружину, сховав тіло в сараї, а сам ховався на чужих квартирах.
До міліції звернулися батьки вбитої жинки, коли вона перестала відповідати на їхні дзвінки. Подружжя нібито поїхало в Київ на заробітки.
Під час розслідування правоохоронці вийшли на слід зниклого чоловіка в Житомирській області, який міняв адреси і переховувався.
Звільнившись торік з місць позбавлення волі за вбивство своєї попередньої дружини, він знову скоїв аналогічний злочин.
Під тиском доказів зловмисник зізнався, що задушив жінку через ревнощі, а тіло сховав у сараї на території нежилого будинку, закидавши сміттям.
За фактом умисного вбивства згідно ст.115 Кримінального кодексу України наразі відкрито кримінальне провадження.
Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.