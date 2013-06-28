У Запоріжжі «Беркут» вчить медиків "швидкої" відбиватися від пацієнтів

У Запоріжжі медиків "швидкої" навчатимуть прийомів рукопашного бою. Опіку над лікарями взяли спецвійська "Беркуту". Правоохоронці пояснюватимуть медикам, як захистити себе від агресивних пацієнтів.



Як повідомлялося раніше, місяць тому в Запоріжжі психічно хворий чоловік напав на бригаду "швидкої", вбив жінку-фельдшера та скалічив двох її колег. Після цього інциденту, медики поставили питання про захист лінійних бригад.

Хлопці з "Беркуту" обіцяють проводити майстер-класи для "швидкої" регулярно. Проте і медики, і самі правоохоронці визнають – що під силу підготовленому спецпризначенцю, не завжди можуть втілити на практиці тендітні жінки. Медикам без постійних тренувань навряд чи допоможуть самі лише знання.

"Для чоловіків, які в армії служили, це просто. А жінкам, яких більшість на швидкій допомозі працює, навряд чи це можна застосувати в практичному житті", - вважає лікар-кардіореаніматолог Андрій Скворцов.

Проте, у "Беркуті" впевнені – хто буде сумлінно відвідувати заняття, усьому легко навчиться. "Люди не мають забувати, що це їхнє життя та безпека, і вони повинні вирішити для себе – варто їм тренуватися чи ні. Якщо вони будуть тренуватися, все в них буде виходити", - запевнив старший інспектор спецпідрозділу "Беркут" Віталій Севастьянов.

Як повідомлялося раніше, лікарів "швидких" почнуть "озброювати" після вбивства фельдшерки у Запоріжжі.

ТСН

