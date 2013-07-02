У Єнакієве знайшли спалений Mercedes із трупом у багажнику

У Єнакієве Донецької області знайдено згорілий автомобіль Mercedes. Авто стояло на узбіччі дороги поблизу перетину вулиць Вокзальної і Трофімова.

Місцеві жителі викликали міліцію. На місце події прибула оперативна група.

Під час огляду транспортного засобу правоохоронці в багажнику знайшли труп людини.

У ході оперативно-розшукових заходів була встановлена особистого загиблого. Ним виявився підприємець з Ясинуватої – іншого міста на Донбасі.

Точна причина та обставини смерті чоловіка з'ясовуються слідством.

ТСН