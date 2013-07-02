У Єнакієве знайшли спалений Mercedes із трупом у багажнику
09:43, 02 липня 2013Кримінал
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Загиблий був підприємцем
У Єнакієве Донецької області знайдено згорілий автомобіль Mercedes. Авто стояло на узбіччі дороги поблизу перетину вулиць Вокзальної і Трофімова.
Місцеві жителі викликали міліцію. На місце події прибула оперативна група.
Під час огляду транспортного засобу правоохоронці в багажнику знайшли труп людини.
У ході оперативно-розшукових заходів була встановлена особистого загиблого. Ним виявився підприємець з Ясинуватої – іншого міста на Донбасі.
Точна причина та обставини смерті чоловіка з'ясовуються слідством.
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