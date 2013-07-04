На Житомирщині затримали шахрая, який назвався міліціонером

У Житомирській області затримали телефонного шахрая, який, назвавшись працівником міліції, намагався видурити у жінки 10 тис. грн за звільнення нібито затриманого її сина.

Як повідомила УНІАН співробітник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, 1 липня о 5.50 до жінки зателефонував невідомий, який назвався міліціонером і заявив, що для визволення її старшого сина з відділку міліції, затриманого нібито за вчинення бійки, необхідно сплатити 10 тис. грн. Так званий «правоохоронець» також сказав, що гроші потрібно передати потягом півтори години. Однак жінка з молодшим сином подзвонила нібито затриманому, і він заспокоїв рідних, що з ним усе гаразд. Тоді матір звернулася до міського відділу міліції.

Правоохоронці Коростеня того ж дня затримали шахрая під час передачі йому коштів матір’ю нібито затриманого хлопця.

Як уточнив начальник Коростенського міськвідділу міліції Віктор Калітка, зловмисник був обережним: телефоном декілька разів надавав накази щодо зміни місця передачі коштів, намагався її заплутати. Та, зрештою, наказав вкинути пакет в урну для сміття поблизу одного з міських магазинів Коростеня та йти геть. Жінку під час передачі грошей таємно супроводжували оперативники, які затримали шахрая.

Зловмисником виявився 26-річний житель Коростеня, який неавно звільнився з місць позбавлення волі, де перебував за вчинення крадіжки.

Проти затриманого розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України, відповідно до якої за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Як розповів УНІАН начальник управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Віктор Бугира, на Житомирщині та й в Україні випадки такого шахрайства є дуже характерними. Зловмисники користуються тим, що людина спросоння вірить у їх легенду про потрапляння молодих людей та підлітків до міліції, у лікарні або в ДТП, не перевіряючи достовірності інформації, і передає гроші, від шоку не усвідомлюючи своїх дій.