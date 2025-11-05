Промову Трампа представили таким чином, ніби він підбурював до заворушень на Капітолійському пагорбі.

Корпорація BBC "відредагувала" промову президента США Дональда Трампа та представила її так, ніби він підбурював американців до заворушень на Капітолійському пагорбі, повідомляє The Telegraph посилаючись на внутрішню службову записку, з якої видання ознайомилося.

Видання стверджує, що програма Panorama, що вийшла в ефір за тиждень до виборів у США, "повністю ввела глядачів в оману". В ній було показано, як Трамп нібито каже прихильникам, що він "піде з ними до Капітолію, щоб боротися з усіх сил".

Зазначається, що насправді чинний президент США тоді сказав, що піде з ними, "щоб мирно і патріотично дати почути ваші голоси".

"Викривлені" кадри були виділені в 19-сторінковому досьє про упередженість BBC, яке склав колишній член комітету корпорації з редакційних стандартів. Вказується, що тепер цей документ циркулює по урядових відомствах.

В документі стверджується, що програма змусила президента США "говорити" те, чого він не говорив за рахунок об'єднання початку його промови з фразою, яку він сказав майже через годину потому.

Видання зазначає, що в звіті є інформація, що вище керівництво та голова BBC проігнорували серію серйозних скарг, які подавали власний наглядовий орган корпорації.

Старший син президента, Дональд Трамп-молодший, звинуватив BBC у нечесності та "фейкових новинах".

Примітно, що видання планує незабаром опублікувати й інші витяги з меморандуму. В них BBC Arabic звинувачується в упередженості при висвітленні війни в Газі, а корпорація — у "фактичній цензурі" дискусії про трансгендерні питання.

