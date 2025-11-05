Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що уряд неодноразово попереджав громадян країни про небезпеку вступу до лав армії Росії.

В Індії сім'ї, чиїх чоловіків Росія нібито навмисно мобілізувала та відправила на війну проти України, вийшли на протест в понеділок, 3 листопада, неподалік історичного майдану Джантар Мантар у Делі, пише Firstpost.

Як йдеться в матеріалі, Росія обіцяла індійцям безпечну та високооплачувану роботу в сфері безпеки. Натомість громадян Індії змусили підписати контракти, написані російською мовою. Після цього їх відправили на фронт проти їхньої волі.

У місті Хісар, штат Хар'яна, Сону Кумар був одним з тих, хто поїхав до Росії за навчальною візою. Як розповів брат Сону Вікас Кумар, агенти переконали чоловіка продовжити своє перебування, пообіцявши йому надійну, добре оплачувану роботу.

"Сону сказали, що він буде працювати охоронцем і його не відправлятимуть нікуди поблизу зони бойових дій. Він довірився їм, бо вони запевнили його, що він буде добре заробляти і буде в безпеці", - розповів Вікас Кумар.

Видання зазначає, що востаннє рідні спілкувалися з Сону 3 вересня.

"Він сказав, що його відправляють на передову і що його телефон незабаром конфіскують", - розповів Вікас.

За словами чоловіка, вже за кілька днів з його братом сталася трагедія.

"19 вересня ми отримали повідомлення від російських властей у Telegram, в якому йшлося про те, що наш брат зник 6 вересня і що його тіло було знайдено. Вони сказали нам, що якщо ми хочемо забрати останки, вони можуть перевезти їх до аеропорту Москви", - розповів Вікас.

Родина дала згоду, але потім їм сказали, що витрати на перевезення тіла з Москви до Індії вони мають покрити самостійно.

"Ми якось впоралися з витратами", - сказав Вікас.

Ще один молодий чоловік з Хісара, Аман Пунія, зник кілька тижнів тому. Його старший брат Ашу Пунія також розповів, що російські агенти обдурили чоловіка, обіцяли високооплачувану роботу охоронця.

"Вони підійшли до нього, коли термін його навчальної візи добігав кінця, і сказали, що він отримає роботу і постійне місце проживання в Росії", – розповів Ашу.

Останній раз Аман Пунія зв'язувався з рідними 15 жовтня й заявив, що знаходиться в великій небезпеці.

"Мене відправляють на фронт. Я можу скоро померти", - сказав Аман рідним.

Видання зазначає, що 37-річного охоронця з Хайратабада Мохаммеда Ахмеда спіткала подібна доля. Йому обіцяли роботу в будівельному та складському секторі та навіть перспективу постійного проживання в Росії, але він опинився на передовій.

"Йому дали зброю і змусили воювати біля кордону з Україною. Наше єдине прохання до уряду – повернути його живим і здоровим", - сказала родичка Ахмеда Фердус Бегум.

В матеріалі йдеться, що Міністерство закордонних справ заявило, що підняло питання про вербування громадян Індії до армії Росії й закликало Москву припинити цю практику.

Речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив, що уряд неодноразово попереджав громадян про "ризики та небезпеки" вступу до російської армії.

Іноземці в полоні ЗСУ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що двоє солдатів КНДР, які потрапили в український полон, заявили про бажання дезертирувати до Південної Кореї. Вказується, що у 2024 році до Росії, переважно в Курську область, було відправлено понад 10 тисяч північнокорейських військових, які мають воювати проти України. В Сеулі підтвердили, що двоє таких солдатів потрапили в полон ЗСУ. В інтерв'ю для документального фільму вони заявили, що хочуть "нормального життя" на Півдні й благали, щоб їх забрали. Конституція Південної Кореї передбачає, що всі корейці, включаючи північних, є повноправними громадянами. Також в Сеулі уточнили, що таке правило поширюється й на військовополонених в Україні.

Також ми писали, що під Вовчанськом у Чугуївському районі Харківської області ЗСУ взяли в полон громадянина Іраку. За його словами, росіяни змусили його підписати контракт з армією, а потім відправили вбивати українців. Полоненого громадянина Іраку звуть Алімарі Камаль Набіль Халаф. В Росії він працював в ресторані, приїхав за туристичною візою. Йому пригрозили через відсутність робочої візи в'язницею, а щоб уникнути покарання, він мав підписати контракт з російською армією.

