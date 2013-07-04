У Чернігові жінка хотіла спалити себе в приміщенні виконавчої служби

Підприємець намагалася спалити себе в приміщенні державної виконавчої служби Чернігова.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 3 липня до чергової частини Чернігівського міського відділу міліції надійшло повідомлення від працівників центрального відділу державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції про те, що до них на другий поверх зайшла 56-річна мешканка Чернігова, приватний підприємець, у якої згідно рішення суду було арештоване та реалізоване майно за неповернення кредиту в сумі 40 тисяч доларів США та 16 тисяч гривень.

Після серії образливих висловів на адресу працівників ДВС вона вимагала повернення їй майна, а потім дістала заздалегідь принесену у сумці дволітрову пластикову пляшку з бензином, облила себе та речі в кабінеті. Погрожуючи все підпалити, жінка дістала сірники, але завдяки реагуванню працівників виконавчої служби, які вихопили у жінки сірники, пожежі вдалося запобігти.

Жінка була затримана працівниками міліції. За фактом замаху на умисне пошкодження майна, вчиненого загальнонебезпечним способом, що могло призвести до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, відкрито кримінальне провадження.

Також з метою перевірки дотримання законності в діяльності працівників ДВС під час реалізації майна жінки відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ведеться розслідування.