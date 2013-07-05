Психіатри запевнили, що врадіївські ґвалтівники - не психи

І лікарі, і криміналісти сходяться на тому, що люди, які вчинили сексуальні злочини, не піддаються лікуванню.

Відчуття безкарності породжує в нормальній людині звіра Науковці досить давно вивчають сутність насильства, однак досі не дали відповіді на питання, власне, чому людина стає насильником.

Після резонансної справи врадіївського зґвалтування, у якій було заарештовано двох міліціонерів, люди заговорили, що цей злочин, можливо, не перший у їхньому службовому списку.

Лейтенант Поліщук та капітан Євген Дрижак, як і всі міліціонери в Україні, йдучи служити в органи, проходили психіатричне обстеження, а щороку - медкомісію.

Втім, такі дослідження аж ніяк не гарантують, що погони не отримає негідник чи збоченець, зауважив колишній слідчий Віктор Бояров.

Всі експерти в галузі психіатрії, опитані ТСН, переконані: за почерком злочину, врадіївські міліціонери здорові. Професор Анатолій Чуприков пояснив, що люди із психічними розладами завжди діють самостійно.