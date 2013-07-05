До Євпаторії прибули бійці спецпідрозділу міліції «Тигр»

На допомогу євпаторійським правоохоронцям у забезпеченні охорони громадського порядку в період літньо-курортного сезону прибув перший батальйон полку спеціального призначення ВВ МВС України «Тигр».

Як повідомили УНІАН у Секторі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в АР Крим, 50 військовослужбовців розпочали патрулювання прибережних вулиць міста.

У цілому цього року окрім власних сил і засобів місто патрулюватимуть 11 нарядів й 1 автопатруль спецпідрозділу «Тигр».

Розстановка нарядів проводиться на підставі аналізу оперативної обстановки.

Всі патрульно-постові наряди, задіяні для охорони громадського порядку, наближені до місць масового переміщення і відпочинку громадян. З урахуванням початку літнього сезону забезпечується цілодобове перекриття маршрутів на території міста.

«Практика співпраці правоохоронних структур дає позитивні результати. З виходом на службу додаткових сил МВС значно поліпшується оперативна обстановка на вулицях Євпаторії, жителі курортного міста і відпочиваючі почуваються більш захищеними від протиправних посягань», - зазначається у повідомленні.