У Миколаєві авто з міліціонерами із Врадіївки в‘їхало в машину „Титану”

Сьогодні у місті Миколаєві під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало шість працівників міліції – співробітники Врадіївського райвідділу міліції та співробітники спецпідрозділу міліції „Титан”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, сьогодні, близько 10.00, мікроавтобус „Hyundai”, рухаючись перехрестям вулиць Нікопольська-Артелерійська, порушив правила дорожнього руху і виїхав на червоний сигнал світлофора де скоїв зіткнення із службовим автомобілем ВАЗ-2109 спецпідрозділу міліції „Титан”, який їхав на виклик і здійснював проїзд на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню важкості шестеро осіб – пасажири „Hyundai” та автомобіля ВАЗ -2109.

У мікроавтобусі „Hyundai” перевозили співробітників Врадіївського райвідділу міліції, які їхали на допит в прокуратуру Миколаївської області в якості свідків у справі зґвалтування жительки смт Врадіївка Ірини Крашкової. В автомобілі ВАЗ-2109 їхали на виклик співробітники спецпідрозділу міліції „Титан”.

За фактом ДТП проводиться розслідування. Встановлюється, кому належить мікроавтобус „Hyundai”, яким везли міліціонерів з Врадіївки.