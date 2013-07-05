Захарченко не піде у відставку

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає за недоцільне подавати у відставку після подій у Врадіївці Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи вимоги опозиції подати у відставку.

«Сьогодні в такій непростій ситуації, на мій погляд, недоцільно робити якісь політичні заяви», - сказав Захарченко.

За словами міністра, на сьогоднішній день керівництво МВС працює над пропозиціями щодо реформування правоохоронних органів.

«Те, що ми зараз напрацювали, ті зміни і реформи, які ми пропонуємо провести, вони мають дуже системний характер. І, на наш погляд, якщо ми це здійснимо, то це піде на користь державі, перш за все громадянам», - упевнений Захарченко.