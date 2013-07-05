У Дніпропетровській області зґвалтували 5-річну дівчинку

Співробітники міліції 4 липня затримали підозрюваного у зґвалтуванні 5-річної дівчинки у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління внутрішніх справ в Дніпропетровській області, 4 липня до Жовтневого райвідділу міліції Кривого Рогу звернулася непрацююча місцева мешканка. За словами жінки, невідомий чоловік біля сміттєвих баків застосував фізичну силу до її дитини, щоб задовольнити свою статеву пристрасть у збоченій формі.

За скоєння цього злочину було затримано безробітного місцевого жителя, який раніше вже був судимий за грабіж.

За даним фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 12 років.