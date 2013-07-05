Розширено перелік підстав для заборони на в`їзд іноземців до Росії

Держдума РФ ухвалила закон, що розширює перелік підстав для заборони на в`їзд іноземців до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за таке рішення проголосували 352 депутати.

Законом встановлюється заборона на в`їзд до Росії іноземному громадянинові або особі без громадянства у випадку, якщо такі особи мають не погашену або не зняту судимість за умисний злочин на території РФ або засуджені на території РФ за умисний злочин.

Забороняється в`їзд іноземним громадянам або особам без громадянства, які використали підроблені документи, а також тим, хто у період свого попереднього перебування у РФ ухилилися від сплати податку або адміністративного штрафу, або не відшкодували витрати, пов`язані з адміністративним видворенням за межі РФ або з депортацією.

Порядок погашення існуючих заборгованостей буде визначається урядом Росії.

Федеральна міграційна служба Росії щорічно фіксує понад 6 тисяч адрес, за якими реєструється надмірна кількість мешканців, – 100-200 осіб, що дає можливість іноземцеві, як забезпеченому житловим приміщенням, претендувати на продовження дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання і значно спрощує процес працевлаштування, а також дозволяє їм уникнути відповідальності за порушення правил міграційного обліку, пересування або порядку вибору місця перебування або проживання.

В зв`язку з цим закон встановлює, що реєстрація іноземця за місцем проживання допускається лише при дотриманні облікової норми площі житлового приміщення на одну особу.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня голова Федеральної міграційної служби Костянтин Ромодановський повідомив, що в Росії близько мільйона громадян України працюють нелегально, з них 750 тисяч - кандидати на автоматичну заборону в`їзду строком на три роки.

«На сьогодні на російській території перебуває близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися. Виходить, що понад мільйон громадян України працюють без відповідного оформлення документів», - сказав Ромодановський.

При цьому він нагадав, що в Росії ведеться робота з посилювання покарання за порушення міграційного законодавства.

«Законодавством передбачені штрафи, видворення, позбавлення волі на строк до 4 років. На початку цього року почали діяти правила, згідно з якими іноземний громадянин, що не повідомив міграційну службу протягом 120 діб з моменту виїзду з РФ, одержує закриття в`їзду на три роки. Це робиться автоматично. Ми сьогодні маємо близько 750 тисяч громадян України, які є кандидатами на закриття в`їзду», - підкреслив Ромодановський.