Щодо посадовців Міноборони і ЗСУ складено 19 протоколів про корупцію

За 6 місяців поточного року відносно посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних сил України складено 19 протоколів про скоєння адміністративних корупційних правопорушень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, сьогодні на брифінгу в Києві начальник Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ генерал-майор Олександр Дублян зазначив, що пріоритетом діяльності керівництва Міноборони на сучасному етапі є боротьба з корупцією, іншими порушеннями чинного законодавства у всіх їх проявах у військових колективах.

За його словами, викорінення фактів хабарництва, зловживань та незаконного заволодіння військовим майном стоїть сьогодні на першому місці в роботі Військової служби правопорядку.

З початку року підрозділами по боротьбі з корупцією проведено 662 профілактичних заходи та 97 комплексних перевірок військових частин (установ).

Підготовлено та внесено 150 подань командирам військових частин, посадовим особам підприємств та установ для усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли.

За півроку складено 19 протоколів про скоєння адміністративних корупційних правопорушень відносно посадовців, що становить 38% від загальної кількості (50 протоколів; за відповідний період минулого року – 76).

У свою чергу, директор Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міноборони Максим Гольдарб наголосив, що основна частина виявлених порушень була скоєна в попередні роки.

У прес-службі також зауважили, що даним департаментом лише від початку цього року виявлено порушень більш як на 120 млн грн.

За словами Гольдарба, завдяки діяльності департаменту рішеннями суду до оборонного відомства повернено близько 30 тис. кв. м житлової площі для військовослужбовців.