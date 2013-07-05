Суд відхилив апеляцію врадіївського міліціонера Поліщука

Апеляційний суд Миколаївської області відхилив апеляцію підозрюваного у згвалтуванні та побитті 29-річної жительки Врадіївки лейтенанта міліції Дмитра Поліщука щодо зміни запобіжного заходу, обраного у вигляді арешту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, затриманий лейтенант є племінником прокурора Заводського району Миколаєва Сергія Поліщука.

Дмитро Поліщук був затриманий 28 червня, а 1 липня суд виніс рішення про його арешт на 60 діб.

Йому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).

Довідка УНІАН. 29-річну жительку Врадіївки 27 червня знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завдання тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рябіненка.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала ще одного підозрюваного у скоєнні злочину - капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака.

3 липня Центральний районний суд Миколаєва обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 15 серпня.