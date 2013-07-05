Інцидент з участю журналістів у Врадіївці вичерпано – МВС

Кримінальне провадження стосовно журналістів каналів «1+1» та «ТВі» закрите.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

3 липня, до Врадіївського райвідділу внутрішніх справ звернулася дружина екс-керівника цього міліцейського підрозділу. Вона повідомила, що четверо невідомих проникли на територію її домоволодіння, розташованого в смт Врадіївка, та не пред’явивши будь-яких документів, що посвідчують особу, без її дозволу почали проводити відео- та фотозйомку. Цим, на думку заявниці, громадяни втрутились у приватне життя її родини.

У відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу це повідомлення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Як зазначається у повідомленні. 5 липня, слідчим відділом Врадівського райвідділу за результатами проведеного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України – у зв’язку з відсутністю складу злочину.

«Таке рішення прийнято слідчими у зв’язку з тим, що не було встановлено факт порушення працівниками засобів масової інформації права на приватне життя, оскільки цей злочин має місце тоді, коли особою незаконно збирається або поширюється конфіденційна інформація про іншу особу, дозвіл на розповсюдження якої вона не давала. Такою інформацією можуть бути відомості про приватне життя особи, що становлять її особисту чи сімейну таємницю – зокрема, інформація про освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дату і місце народження, майновий стан та інші персональні дані про особу», - інформує УЗГ МВС України.