Ветерани МВС засудили штурм райвідділів міліції у Врадіївці і Фастові

Поки в Києві під МВС мітингують врадіївці, у Донецьку - альтернативний мітинг.

Близько двохсот людей зібралися біля будівлі Донецької облдержадміністрації на мітинг у підтримку співробітників правоохоронних органів.



Мітинг на підтримку міліції у Донецьку / Фото: ostro.org

Учасники заходу засудили останні події, пов'язані зі штурмом райвідділів міліції у Фастові (Київська обл.) і Врадіївці (Миколаївська обл.) та вшанували пам'ять загиблих міліціонерів хвилиною мовчання.



Мітинг на підтримку міліції у Донецьку / Фото: ngo.donetsk.ua

Серед мітингувальників були представники громадських організацій ветеранів МВС, Збройних Сил і спецслужб різних міст і районів області тримали в руках плакати "Міліція була і буде з народом", "Ветерани МВС - захистимо міліцію", "Геть провокаторів від "Свободи" та "Удару".



Мітинг на підтримку міліції у Донецьку / Фото: ostro.org

Мітингувальники заявили, що, незважаючи на наявні кадрові проблеми в правоохоронних органах, міліція "була і залишається відомством, яке гарантує захист своїм громадянам від різного роду посягань на їх життя, права та свободи".

ТСН