На Сумщині молоковоз задавив 10-місячного хлопчика

У Сумській області молоковоз задавив на смерть 10-місячного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Сумській області, подія сталася сьогодні, 18 липня, в селі Перемога Глухівського району.

Згідно із повідомленням, близько 8.45 під час здавання молока дорослими 10-місячний хлопчик залишився без їх нагляду.

Дитина опинилася під колесами нерухомого вантажного автомобіля «ГАЗ 4301», що стояв біля будинку. Її там не побачили ні батьки, ні сусіди, ні сам водій. Зі слів останнього, і мама і бабуся вже відійшли від молоковоза і переходили вулицю, коли автомобіль розпочав рух. Проїхавши кілька метрів, водій почув крик, після чого зразу зупинився. Проте, дитина, яка була під заднім правим колесом, від отриманих тілесних ушкоджень померла.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.