Інститут Медіа Права виступає за зміни до законодавства щодо ОРС

Інститут Медіа Права наголошує на необхідності змін до законодавства, яким регламентується проведення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності правоохоронних органів.

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказав директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко.

За його словами, зміни повинні бути прийняті до законів, які регламентують діяльність правоохоронних органів і те, що відбувається з інформацією після того, як правоохоронні органи зібрали її.

«Зараз чинні норми передбачають знищення цієї інформації. Ми практично впевнені, що нічого не знищується, а прекрасно зберігається, наприклад, правоохоронні органи проводили за вами стеження, прийшли до висновку, що ви чесна людина і після того мають знищити всі свої дані, які стосуються вас», - сказав Шевченко.

За його словами, закон, який має бути прийнятий, повинен передбачити, що після того, коли правоохоронці впевнились, що ви чесна людина, вони зобов’язані будуть написати вам листа. «В листі вони мають зазначити, що проти вас збиралась інформація і надати вам ці документи.

Після того, ви зможете виходити на прес-конференції, подавати до суду чи звертатись до правоохоронців за роз’ясненням, а також вимагати компенсації», - зазначив директор Інституту.

Він наголосив, що головна зміна полягає в тому, що правоохоронні органи повинні повідомляти людину, що за нею ведеться стеження, чи її телефонні розмови прослуховуються. «Це позитивне зобов’язання і такі зміни мають бути прийняті, зокрема це практика європейської системи», - сказав Шевченко.

Він також розповів, що Інститут Медіа Права готує звернення до Європейського суду з прав людини щодо ненадання інформації, чи збираються відомості проти конкретної особи. «Обставини справи наступні: Андрій Богданович (заступник голови партії «Демократичний Альянс») надіслав до Служби безпеки України запит про отримання інформації щодо того чи збирають вони проти нього відомості, а також про те, ким та в який спосіб ці відомості будуть використані. Але СБУ відмовила у надані такої інформації. Суд першої інстанції не задовольнив позовні вимоги Богдановича, суд апеляційної інстанції залишив рішення без змін, а касаційний суд відмовив у відкритті касаційного впровадження. Тому зараз ми готуємо звернення до ЄСПЛ», - розповів Шевченко.

Він наголосив, що позитивне рішення ЄСПЛ слугуватиме прецедентом для зміни українського законодавства.