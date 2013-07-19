Жителів Донеччини затримано в Полтаві за збут фальшивих грошей

Двох жителів Донецької області затримано в Полтаві за збут фальшивих грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, до чергової частини Диканьського райвідділу міліції 18 липня звернувся місцевий приватний підприємець, власник магазина іграшок. Чоловік повідомив, що невідома молода дівчина за придбаний у його магазині товар розрахувалася фальшивою банкнотою в 200 гривень.

Коли продавець побачила, що гроші дуже дивні на вигляд, вибігла з магазина в пошуках дівчини, але нікого не застала.

Продавець магазина змогла описати правоохоронцям автомобіль, на якому поїхала дівчина, й приблизний напрямок його руху.

За словами начальника УМВС Полтавській області Едуарда Федосова: «Наздогнали підозрюваний автомобіль працівники міліції лише при в`їзді в місто Полтава. За допомогою наряду Державної служби охорони міліціонерам вдалося його зупинити й затримати всіх, хто там знаходився.

Під час огляду автомобіля, міліціонери виявили й вилучили 20 підроблених купюр номіналом 200 гривень, 11 купюр номіналом 100 гривень і 3 купюри по 50 гривень».

Речові докази було направлено для проведення експертизи.

Затриманими виявилися жителі міста Костянтинівка Донецької області: 41-річний раніше судимий чоловік і його 17-річна подруга. За їхніми словами, вони приїхали на Полтавщину подивитися визначні пам`ятки гоголівського краю. Коли закінчилися гроші, за твердженням підозрюваного, він купив підроблені купюри у випадкових перехожих. Зловмисники збували фальшиві гроші на ринках, у маленьких торгових точках, магазинчиках без відеокамер і спеціальних пристосувань.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей).