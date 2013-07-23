У Сумах звільнили прокурора, який влаштував дебош у нічному клубі

Прокурор Сумської області Руслан Білоконь звільнив з посади заступника прокурора Сум Дениса Кошельова, який нібито влаштував бешкет в нічному клубі.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора області Олексій Дерев’янко, наказ про звільнення було підписано у понеділок, 22 липня.

За його словами, Кошельов до вчорашнього дня перебував у відпустці, проте одразу після виходу на роботу був звільнений.

«Звільнити молодшого радника юстиції Кошельова Дениса з посади заступника прокурора м. Суми і з органів прокуратури цієї самої області», - процитував Дерев’янко наказ, відзначивши, що про причини звільнення у тексті нічого не йдеться.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від ”Батьківщини” Олег Медуниця розмістив на своїй сторінці у Facebook депутатське звернення до генерального прокурора Віктора Пшонки, в якому просив перевірити інформацію про хуліганські дії людини, схожої на заступника прокурора м. Суми Дениса Кошельова.

”Працівники міліції встановили, що 24 травня людина, схожа на Кошельова Д.К., перебуваючи у нічний час у нічному клубі ”Монті” (м. Суми), вступила у конфлікт з барменом, в ході якого завдала бармену тілесні ушкодження і пошкодив майно закладу. Так, за інформацією, яку я маю, ця людина перебувала у стані алкогольного сп`яніння і висловлювалася нецензурною лайкою на адресу оточуючих”, - зазначається в депутатському запиті Медуниці.

Також повідомлялося, що чоловік, схожий на Кошельова, кидав стакан у бармена, намагався вдарити його головою, а також пляшкою з горілкою.

Крім того, за словами Медуниці, 6 липня та сама людина, перебуваючи у тому самому клубі, замовила діджею пісню ”День Перемоги”. Після того, як останній виконав замовлення 3 рази поспіль і відмовився виконувати далі, чоловік дістав із-за спини пістолет і став погрожувати, написав у зверненні парламентарій, відзначивши, що у цей момент в закладі перебувало близько 40 осіб.

Відео інциденту було розповсюджене у мережі YouTube, а вся історія дістала широкий суспільний резонанс. За даним фактом була призначена службова перевірка, яку проводили співробітники внутрішньої безпеки прокуратури Сумської області спільно з представником внутрішньої безпеки Генпрокуратури. Офіційні результати цієї перевірки поки не оприлюднені.