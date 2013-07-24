У Львові чоловік вбив повію, яка вимагала більшої оплати за «послуги»

У Львові 24-річний чоловік скоїв вбивство 30-річної жінки, яка після «надання послуг інтимного характеру почала вимагати більшу суму, аніж було попередньо домовлено».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 20 липня до правоохоронців Галицького райвідділу міліції Львова звернулась жінка і повідомила, що вже тиждень не може додзвонитись до своєї подруги.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі, яку впродовж двох років винаймала 30-річна жінка, вони виявили її мертвою. Жінка лежала зі зв’язаними руками, тіло її вже розкладалося. Експерти встановили, що у квартирі труп пролежав близько тижня.

Правоохоронці затримали зловмисника, який підозрюється у вбивстві 30-річної жінки, яким виявився 24-річний мешканець Пустомитівського району Львівщини.

Як розповів зловмисник, із жінкою він познайомився через Інтернет, вона погодилась надати йому послуги інтимного характеру.

«Молодик домовився про ціну послуг - 500 гривень. Коли закінчилося їхнє «побачення», яке тривало більше ніж годину, то жінка сказала заплатити йому більшу суму. Це дуже розлютило його. Хлопець зв’язав жінці руки, вдарив її попільничкою по голові та забравши два мобільні телефони, гроші і ноутбук, втік з місця скоєння злочину», - розповів заступник начальника Львівського міського управління міліції Павло Гарасим.

Зловмисник в усьому зізнався. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Ведеться слідство.