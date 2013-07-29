На Запоріжжі восьмирічна дитина загинула на очах відпочиваючих
10:06, 29 липня 2013Кримінал
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Засипало масою піску
28 липня о 20:27 рятувальники отримали повідомлення про те, що у м. Дніпрорудне Запорізької області, на береговій лінії поблизу берегової насосної станції профілакторію «ЗЗРК», 8-річну дитину засипало масою піску діаметром 2 м та глибиною 1,5 м.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, по прибуттю на місце виклику відпочивальники вже визволили дитину з-під піску та винесли на дорогу, але вона не подавала ознак життя.
Одразу спільно з працівником міліції рятувальники почали робити штучне дихання та не зупинялися до прибуття швидкої медичної допомоги.
Лікарі продовжили реанімаційні заходи, проте лікар швидкої констатувала смерть.
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