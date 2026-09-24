Біля Нотр-Дама знайшли загадкову стіну: вона може пролити світло на історію Парижа

Протягом століть точне місце розташування Лютеції було предметом дискусій.

У Франції археологи виявили біля собору Нотр-Дам стародавню обвуглену стіну. Як пише The Independent, Міністерство культури країни назвало знахідку "великим археологічним проривом", який може привести до відкриття давнього галльського поселення, на руїнах якого згодом виник Париж.

Згідно з історичними свідченнями, галльське плем'я паризіїв у 52 році до нашої ери підпалило власне укріплене поселення, щоб воно не дісталося римській армії, яка вторглася на ці території. Давнє галльське місто Лютеція згадував у своїх працях Юлій Цезар, однак досі не існувало матеріальних доказів його існування.

"Можливо, перед нами один із найважливіших залишків, які коли-небудь знаходили для розуміння галльської Лютеції", – заявила міністерка культури Франції Катрін Пегар.

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У міністерстві назвали відкриття "великим археологічним проривом".

"Наукова обережність поки вимагає перевірити призначення та хронологію цієї споруди, однак сукупність отриманих даних наразі є надзвичайно переконливою", – сказала Пегар.

Знахідку зробили у внутрішньому дворі лікарні Отель-Дьє під час робіт із реконструкції території. Спочатку археологи розраховували знайти сліди давніх житлових споруд, доріг або середньовічних поселень. Натомість виявили обвуглені залишки 20-метрової стіни, збудованої з каменю та дерева. Саме така конструкція характерна для галльських укріплень.

Подальші розкопки показали також залишки дерев'яної будівлі, знищеної пожежею. Вона розташовувалася перед стіною.

Біля підніжжя споруди археологи знайшли наконечник галльського списа. Крім того, на місці виявили штучну платформу завтовшки близько двох метрів, сформовану з піску та гравію. Це додатково підтверджує гіпотезу про існування тут великого давнього укріплення.

"Архітектура стіни – великі блоки та система перехресних балок – дуже швидко навела нас на думку, що це споруда галльської традиції", – розповіла Дороте Шауї-Дер'є, кураторка культурної спадщини та керівниця Регіональної археологічної служби (DRAC Île-de-France).

За попередніми результатами, дерев'яні елементи стіни датуються періодом від 200 до 10 року до нашої ери.

Знахідка може стати першим археологічним свідченням існування головного поселення давнього галльського племені паризіїв та підтвердити, що саме тут відбулася битва за Лютецію між галльським племенем і римськими легіонами.

Найважливіше, що подальші розкопки можуть довести, чи Париж справді був збудований на руїнах давнього галльського міста. Це дозволило б відкинути інші версії щодо походження французької столиці.

"Ця знахідка заповнює археологічну прогалину", – заявив Стефан Дешан, регіональний куратор археології DRAC Île-de-France.

"Протягом століть точне місце розташування Лютеції було предметом дискусій. Дехто навіть припускав, що місто могло розташовуватися в Нантері. Сьогодні, завдяки цій стіні та її контексту, ми, можливо, тримаємо в руках ключ до розгадки цієї таємниці", – сказала Шауї-Дер'є.

Втім, знахідка створює і певні проблеми. Залишки стіни надзвичайно крихкі через вплив вогню. Крім того, через значну глибину залягання зберегти її безпосередньо на місці в рамках запланованого архітектурного проєкту буде складно, зазначають дослідники.

"Зберегти цю стіну на місці в рамках запланованих робіт неможливо", – сказав Едвард де Люмі, регіональний директор з питань культури регіону Іль-де-Франс.

За його словами, найближчим часом із залишків стіни зроблять зліпок.

"Після завершення етапу дослідження, який дасть багато цінної інформації, це дозволить відтворити частину стіни з використанням оригінальних каменів", – пояснив він.

Інші цікаві археологічні знахідки

Нагадаємо, у Греції розкопали руїни давньої будівлі, яку пов'язують з юністю одного з найвідоміших полководців в історії – можливо, саме тут молодий Олександр слухав уроки свого знаменитого наставника. Знахідку виявили у стародавньому македонському місті Мієза. Йдеться за дві бенкетні зали, спортивну арену, стадіон, криту галерею та приміщення для занять із кам'яними партами.

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