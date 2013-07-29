Владу України закликають унеможливити тиск на суддів

Комітет Організації Об`єднаних Націй (ООН) з прав людини закликає українську владу унеможливити політичний тиск на суддів.

Про це йдеться у висновках Комітету ООН з прав людини за результатами розгляду чергової доповіді України про виконання положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, повідомляє сайт Тимошенко.

Також Комітет закликає уряд України забезпечити відповідність застосування положень національного Кримінального кодексу вимогам Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, зокрема, йдеться про статтю 365, за якою було засуджено екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко.

”Комітет висловлює особливу стурбованість з приводу повідомлень про політично мотивовані переслідування обраних політиків, таких як колишній прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, за перевищення повноважень органу або посадової особи відповідно до статті 365 Кримінального кодексу. Держава-учасник повинна забезпечити, щоб кримінальне переслідування за статтею 365 Кримінального кодексу в повній мірі відповідало вимогам Міжнародного пакту про громадянські та політичні права”, - йдеться у висновках Комітету ООН з прав людини.

У цьому контексті Комітет також відзначив, що, незважаючи на здійснення Україною різних заходів з реформування судової системи, судді залишаються вразливими для тиску ззовні.

”Комітет стурбований тим, що держава-учасник, як і раніше, не повною мірою забезпечує незалежність суддів від виконавчої та законодавчої гілок влади, а їх незалежний статус не належним чином гарантується законом. Державі-учасниці слід унеможливити будь-які форми політичного тиску на суддів у процесі прийняття рішень”, - наголошується у рекомендаціях цієї установи ООН.

У висновках Комітету підкреслюється, що Міжнародний пакт про громадянські та політичні права є невід`ємною частиною внутрішньої правової системи, тому у суді можна безпосередньо посилатися на його положення.

”На жаль, Комітет констатує обмеженість кількості випадків, коли положення Пакту були застосовані або застосовуються судами України”, - йдеться у документі.

За даними сайту Тимошенко, чергова доповідь України про виконання положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права була розглянута Комітетом ООН з прав людини на 108-й сесії, що відбувалася з 8 до 26 липня у Женеві (Швейцарія). Урядову доповідь захищав представник України у Європейському суді з прав людини Назар Кульчицький, який під час обговорення «уникав відповідей на запитання, що стосувалися справ Тимошенко».

Зокрема, під час розгляду доповіді 9 липня один з експертів Комітету ООН з прав людини попросив представника українського уряду навести обгрунтування статті 365 Кримінального кодексу, за якою було засуджено Тимошенко, а також пояснити причини, чому санкції за зловживання владою без особистих мотивів більш серйозні, ніж санкції за перевищення посадових повноважень із особистих мотивів. Представник уряду України пообіцяв надати відповіді на ці запитання у письмовій формі.