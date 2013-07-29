У Криму закінчилася зміна табору «Ніхто крім нас»

У кримському селищі Краснокам'янка в урочищі Кизилташ відбувся урочистий мітинг, присвячений закінченню літньої зміни військово-патріотичного табору «Ніхто крім нас». Курс молодого бійця успішно пройшли близько 50 хлопців з різних областей України.

Як інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України, в урочистій обстановці під звуки державного гімну, із закінченням літньої зміни новоявлених курсантів привітав начальник управління Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України генерал-майор Микола Балан. Кожен вихованець військово-патріотичного табору отримав на пам‘ять іменний жетон і шеврон полку спеціального підрозділу «Тигр».

- У цьому таборі багато з вас зробили свої перші самостійні кроки, перебуваючи далеко від батьків і близьких. Тут були певні обмеження у поведінці, але ви гідно подолали всі труднощі. Щиро сподіваюся, що у майбутньому ви пов'яжете своє життя зі службою у правоохоронних органах і станете нашими «військовими друзями». Безперечно, абсолютно всі професії важливі. Але одна з найбільш почесних - бути захисником. Тому найголовніше - завжди залишатися справжнім чоловіком, - підкреслив генерал-майор Микола Балан.



Фото: МВС України

Протягом десяти днів хлопці жили у казармі, вивчали техніку безпеки, рукопашний бій, основи повітряно-десантної, вогневої та гірської підготовки, демонстрували свої сили на смузі перешкод у димовій завісі під звуки пострілів.

14-річний Іван Фречка з Таращанського дитячого будинку Київської області у перші дні проходження курсу молодого бійця боявся брати в руки зброю, але всього через декілька днів став одним з кращих на заняттях зі стрільби.

- Тут я навчився марширувати і боротися, знайшов багато друзів і товаришів. На все життя мені запам'ятається те, як ми стріляли з автоматів, пістолетів і гвинтівок, - поділився враженнями Іван Фречка.

За старанність, успіхи у навчанні і зразкову поведінку кілька курсантів були нагороджені грамотами.

- Хлопці, ви повністю змінилися за час перебування у таборі. Сюди ви приїхали звичайними дітьми, а їдете справжніми бійцями. З вами не страшно піти у розвідку. Є тільки одне побажання — не опускайте планку, яку ви придбали тут. З честю і гідністю несіть девіз «Ніхто крім нас» далі по життю, - вернувся до вихованців керівник Всеукраїнської громадської організації «НКН» Олександр Ковальов.

За час проходження курсу молодого бійця хлопці стали більш витривалими, дисциплінованими, навчилися допомагати один одному і приходити на допомогу в скрутну хвилину.

- Кожен день у таборі був наповнений подіями. Я дійсно знайшов місце, де мене навчили бути справжнім чоловіком. Було і важко, і легко, і весело одночасно. У першу чергу я усвідомив, що людина самотужки нічого не досягне. Потрібно діяти разом. Спочатку ми виконували команди не злагоджено, боялися, що хтось зробить щось не так. Але зараз ми все робимо легко і разом. Тут «один за всіх і всі за одного». Такі знання і навички більше ніде не отримаєш, — розповідає 15-річний Ярослав Яровий.

Після урочистого мітингу та нагородження, хлопців та їх вихователів порадував святковий концерт.

Для кожного з курсантів, час, проведений у таборі, запам'ятається надовго. Незважаючи на юний вік, хлопці сповна відчули все, через що проходять справжні солдати.

„Керівництво табору дякує Міністерству внутрішніх справ України і особисто Міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку за надану допомогу та сприяння в організації роботи табору”, - зазначається у повідомленні.