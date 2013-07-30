В Одесі екоміліція конфісковує у вуличних фотографів диких тварин

В Одесі екологічна міліція конфіскувала у вуличних фотографів ігуану, павича і 4 орлів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, за минулі вихідні до Одеського зоопарку на зберігання були передані тварини, конфісковані працівниками правоохоронних органів у вуличних фотографів у центрі Одеси. Як уточнили в управлінні, в результаті рейду правоохоронці конфіскували зелену ігуану, павича, орлана-білохвоста і 3 орлів-могильників.

За словами генерального директора зоопарку Ігоря Бєлякова: «Усіх тварин, які надійшли, оглянули ветеринарні лікарі Одеського зоопарку. На даний час вони проходять карантин. Усі тварини і птахи почуваються добре.

У нас є ще два орли-могильники, також вилучені у вуличних фотографів. Це птахи, які занесені до Червоної книги».

Наприклад, під час рейду, проведеного екоміліцією 25 липня біля Театру опери і балету, зафіксовано факт використання під час фото- і відеозйомці диких тварин - павича, мавпи і орла. Під час перевірки підприємець не представив дозвіл на використання тварин у видовищних заходах з метою отримання прибутку. За даним фактом департаментом екології і розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради передано матеріали до Державної екологічної інспекції в Одеській області.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Одеська міська рада заборонила надання фото- і відеопослуг з використанням диких тварин на території Одеси. Депутати міськради керувалися Законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», а також - наказом Міністерства екології і природних ресурсів № 429 від 30 вересня 2010 року «Про затвердження порядку утримання і розведення диких тварин, що перебувають у стані неволі, або у напіввільних умовах».

Також рішення ухвалене з метою захисту диких тварин.

Контроль за його виконанням покладено на управління екології і розвитку рекреаційних зон міськради.

Екологічну міліцію створено у місті влітку 2012 року.