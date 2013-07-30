Суд відпустив водія маршрутки, яка перекинулася під Житомиром

Суд відпустив водія маршрутки, яка 17 липня перекинулася під Житомиром.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МВС України у Житомирській області.

За даними правоохоронців, наслідки аварії є тяжкими: троє постраждалих у тяжкому стані досі перебувають на стаціонарному лікуванні у Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського.

За кермом автобуса був водій з 35-річним стажем. Після аварії він переконував, що не порушував правил, а не впорався з керуванням, бо його підрізала «Таврія». Втім, правоохоронці переконані – ДТП сталася через неуважність водія. Щоб запобігти аварії, пасажири мали змусити водія зупинитися і викликати співробітників ДАІ, кажуть правоохоронці. А ще радять людям користуватися лише рейсовими автобусами і уникати підприємців, які здійснюють нерегулярні перевезення.

Доки справу розслідують, співробітники міліції подавали клопотання про тимчасове позбавлення прав і тримання водія під вартою. Суд клопотання не задовольнив і відпустив підозрюваного. Наразі прокуратура готує апеляцію.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 20-ї години на 119 км автодороги «Київ – Чоп» у Коростишівському районі Житомирської області перекинувся мікроавтобус ”Київ-Луцьк”, було травмовано семеро людей.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, мікроавтобус, який потрапив у ДТП, - не рейсовий, водій здійснював нерегулярні пасажирські перевезення.