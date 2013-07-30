На Донеччині працівники ДАІ врятували з палаючого авто родину

У Донецькій області працівники дорожньо-патрульної служби Макіївського міськуправління міліції врятували із салону палаючого автомобіля родину з Харцизька.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, водій легковика не впорався з керуванням і машина в‘їхала у бетонну перешкоду після чого миттєво спалахнула. Врятувати людей, які знаходилися у салоні автомобіля, кинувся екіпаж ДАІ, який ніс службу неподалік від місця ДТП.

- Я саме збирався перевірити документи у водія зупиненого мною автомобіля, коли почув за спиною звук удару, - розповідає інспектор ДПС взводу ДПС служби ДАІ при Макіївському МУ Сергій Антонов. - Повернув голову і перед очима страшна картина: на протилежній стороні Чайкінського кільця машина вдарилася у бетонну перешкоду і почала горіти. Інстинктивно протягнув власникові його документи і разом з колегами Дмитром Лебедінцевим і Віталієм Бєрєснєвим кинувся на допомогу. Коли підбігли до машини, вона вже була охоплена полум'ям. Через задимлене скло салону вдалося розгледіти три нерухомі фігури. Передні двері від удару заклинило, насилу вдалося відкрити задні пасажирські двері. Жінку, що знаходилася на задньому сидінні автомобіля, витягнули на вулицю швидко, але самостійно стояти вона не могла, тому Дмитро Лебедінцев відтягнув її чимдалі від автомобіля, що горів. І водій, і пасажир на передньому сидінні були пристебнуті ременями безпеки, що і врятувало їх життя у момент удару, але утруднювало рятувальні роботи.

- Жінка на передньому сидінні, у той час, доки рятували її дочку, прийшла до тями і самостійно відстебнула ремінь безпеки. Ми допомогли їй вибратися через відкриті задні двері. А ось з водієм було складніше. Нам довелося зламати водійські двері, щоб витягнути його з машини. Його тіло було скривавлене, явно був удар грудної клітини. Коли врятовані були розміщені на безпечній відстані від авто, що горіло, водій вказав, де знаходиться барсетка з документами. Її, а також речі з багажника вдалося теж врятувати, - розповів Сергій Антонов.

Постраждалих було доставлено в лікарню.

Як зазначається у повідомленні, «ця подія залишилася б рядовим епізодом службових буднів співробітників ДАІ макіївської міліції, але на ім'я начальника міського управління надійшов лист із словами вдячності за свої врятовані життя від сім'ї Нужних з міста Харцизська і з проханням відмітити співробітників, які врятували їм життя. Наказом начальника Макіївського міського управління співробітникам взводу ДПС служби ДАІ при Макіївському МУ в.о. старшого інспектора ДПС майорові міліції Дмитру Лебедінцеву, в.о. інспектора ДПС прапорщикові міліції Віталієві Бєрєснєву, інспекторові ДПС прапорщикові міліції Сергію Антонову оголошена подяка».