Безхатченко сапою вбив чоловіка

Двоє чоловіків без постійного місця проживання разом вживали оковиту, потім посварилися, після чого в хід пішли підручні засоби. Через кілька днів від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Підозрюваного затримано, йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до Кіровоградського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі поблизу поля виявлено тіло невідомого чоловіка. Потерпілий помер до приїзду швидкої. Правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 41-річний чоловік без постійного місця проживання.

«Попередньо встановлено, що безхатченко разом з 20-річним знайомим у компанії двох своїх подруг розпивали алкоголь. Перебуваючи вже добряче напідпитку, чоловіки почали сваритися через одну з жінок. Потім молодший ударив старшого обухом сапи по голові. Через деякий час товариші «по чарці» помирилися. Потерпілий не звертався за допомогою до медичних закладів, а через кілька днів помер. За результатами судово-медичної експертизи – смерть настала в наслідок отримання тяжких травм голови», – розповідає в.о. начальника Кіровоградського райвідділу міліції Олег Войтович.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Наразі слідство триває.