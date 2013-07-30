Міліція затримала організатора викрадення черниць у Києві

Міліціонери викрили організатора викрадення черниць з Києво-Печерської Лаври. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, проводяться необхідні заходи щодо встановлення та затримання інших можливих співучасників злочину.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У результаті проведення слідчих дій правоохоронними органами було встановлено, що впродовж 2011-2012 років шахраї, прикриваючись своєю близькістю до Української православної церкви, увійшли в довіру до громадян і обманним шляхом, під приводом придбання дорогих автомобілів зі знижками, заволоділи їхніми грошима в особливо великих розмірах.

У міліції наголошують,що ошукані особи, вважаючи, що їхні гроші можуть зберігатися у Свято-Покровському жіночому монастирі, 14 червня 2013 року організували викрадення настоятельки вказаного монастиря та її помічниці.

Проте, коли цією справою зайнялися правоохоронці та розпочалися активні пошуки зниклих, викрадачі були змушені їх відпустити та 17 червня черниці повернулися до монастиря.

У кримінальному проваджені, розпочатому за фактом викрадення, допитано багато свідків, у тому числі і архієпископа Переяслав-Хмельницького та Вишневського Олександра.

На даний час ніхто із священнослужителів до кримінальної відповідальності не притягується.

Особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима громадян - встановлено. У зв’язку з тим, що вона переховується від слідства її оголошено в розшук.

Досудове розслідування у провадженні триває та контролюється керівництвом МВС.