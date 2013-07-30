В МВС кажуть, що бланки водійських посвідчень можуть подешевшати

Міністерство внутрішніх справ сподівається, що після зміни виробника бланків посвідчення водія, вартість документа буде знижена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив керівник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Сергій Будник.

За його словами, висока вартість документів посвідчення водія була однією з причин заміни виробника.

“Найближчим часом буде вирішуватись питання щодо постачання бланків, на яких виготовлятимуться посвідчення водія іншого виробника. Ми маємо надію, що вартість буде знижена”, - сказав Будник.

Він нагадав, що вартість, яка була заявлена попереднім постачальником, становила 198 гривень без чипу і 247 50 з чипом.

“На сьогоднішній день ми займаємося видачею посвідчень водія в децентралізованому порядку без чипів з вартістю поки що 198 гривень”, - зазначив Будник.

На запитання журналістів, хто буде новим постачальником документів посвідчення водія, керівник Центру безпеки дорожнього руху повідомив, що це буде поліграфкомбінат “Україна”.

“Наскільки ми володіємо ситуацією, їх буде випускати поліграфкомбінат “Україна”. Проте нам важко зараз говорити про ціну”, - підкреслив Будник.

Він також зауважив, що найближчим часом буде затверджено макет посвідчення водія наказом Кабінету міністрів.