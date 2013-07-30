У Рівному лікар за працевлаштування вимагав хабар

У Рівному правоохоронці затримали директора одного з медичних установ під час отримання хабара. Чиновник у змові з медсестрою організували систему поборів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, зловмисників правоохоронці затримали на отриманні 2,5 тис. доларів США хабара. За ці кошти директор обіцяв проявити старання у працевлаштуванні до нього ж на роботу кандидата на посаду звичайної медсестри.

Взяли директора-хабарника «на гарячому». У його кабінеті правоохоронці знайшли помічених 2,1 доларів США. Далі фахівці-експерти зробили змиви з рук лікаря, а також з поверхні робочого столу і тумбочки.

Цікаво, що ознайомившись з результатами експертних висновків, горе-хабарник відразу ж зізнався у скоєному. І більше того, розповів, як вимагав і брав хабар.