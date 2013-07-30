У Севастополі вбили колишнього архітектора

У Севастополі 20-річний іноземець вбив колишнього архітектора, а тіло закопали у садку

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, до правоохоронців надійшла оперативна інформація про те, що на території однієї з дільниць, розташованих на території садового товариства у Ленінському районі, вбили чоловіка.

Під час оперативно-розшукових заходів оперуповноважені УБОЗ УМВС знайшли тіло чоловіка на дільниці, на якій він проживав. Зловмисники вбили його та закопали у садку. На тілі потерпілого були множинні ножові поранення. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 66-річний пенсіонер, якій раніше працював архітектором. Чоловік, проживав на дачній дільниці, орендував там домоволодіння.

Правоохоронці провели ряд розшукових заходів та встановили, що на тій же дачній дільниці, де жив загиблий, виготовляли тандирну самсу декілька громадян іноземної держави. В один із днів потерпілий розпивав спиртні напої з 20-літнім виробником самси. Між чоловіками почалася сварка, і молодик схопився за ніж. Він вбив чоловіка, а щоб сховати його тіло, запросив ще двох своїх співвітчизників. Молодики закопали тіло пенсіонера в садку. Забрали його речі: комп’ютер та іншу оргтехніку, яку хотіли продати та намагалися заволодіти автомобілем вбитого ним чоловіка. Також встановлено, що тіло вбитого чоловіка зловмисники хотіли використовувати в якості сировини для виготовлення тандирної самси.

Як розповів начальник УМВС України в м. Севастополі Валерій Радченко, зловмисники були затримані працівниками УБОЗ УМВС України в м. Севастополі. В одного із них були вилучені речі загиблого.

Відносно 20-річного зловмисника розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (вбивство) КК України. Він арештований. Відносно його поплічників проводяться слідчі дії, по закінченню яких буде визначено їх статус.